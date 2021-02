vor 28 Min.

Die dreiste Masche mit der Telefon-Abzocke

Die Trickbetrüger werden immer aufdringlicher, die Fälle immer mehr – auch im Internet. Fälle in Schretzheim, Höchstädt, Lauingen, Syrgenstein und Dillingen.

Die Tricks sind bekannt, dennoch werden die Abzocker immer dreister. Die Polizei Dillingen beinahe täglich Fälle, in denen versucht wurde, Menschen am Telefon übers Ohr zu hauen. So auch in den vergangenen Tagen.

Am Dienstag erhielt ein Senior aus dem Dillinger Ortsteil Schretzheim einen Anruf eines angeblichen Inkassobüro-Mitarbeiters. Dieser erklärte, dass er Schulden in Höhe von 8000 Euro angehäuft habe, nachdem dieser angeblich eine Zeitung abonniert und dann bei einem Gewinnspiel mitgemacht habe. Falls er die Summe nicht bezahlen würde, drohte der Unbekannte mit dem Gerichtsvollzieher.

Er droht mit Gerichtsvollzieher

Der Senior fiel nicht auf die Drohung herein und beendete das Gespräch, so die Polizei. Zu einem weiteren Anruf kam es gegen 11.15 Uhr bei einem Senior in Lauingen. Dieser erhielt gleich zweimal Anrufe von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern, welche ihm in englischer Sprache auf Computerprobleme aufmerksam machen wollten. Bei einem zweiten Anruf meldete sich eine weibliche Stimme, die vom Senioren Zugriff auf seinen PC haben wollte, um das angebliche Problem zu beheben. Der Senior beendete schließlich das Gespräch und informierte die Polizei. Auch hier trat daher kein Schaden ein.

Falsche Kriminalpolizei

Gegen 13.30 Uhr erhielt eine Höchstädterin einen Anruf unter einer anonymen Telefonnummer. Hierbei gab sich der Anrufer als ihr Enkel aus, der angeblich einen Unfall in Ulm gehabt hätte und nun Hilfe bräuchte. Nach einem kurzen Gespräch wollte der Anrufer nun vorbeikommen und Geld abholen. Die Seniorin fiel nicht auf den Betrüger herein und beendete das Gespräch.

Zu später Stunde wurde gegen 22.30 Uhr eine Syrgensteinerin von einem Anrufer gestört. Dort gaben sich Betrüger als angebliche Kriminalpolizei aus, die von der bereits bekannten Masche, man habe Einbrecher festgenommen, die einen Zettel mit der Anschrift der Angerufenen dabei gehabt hätten, erzählten. Die Syrgensteinerin fiel nicht auf die Masche herein und beendete auch hier das Gespräch, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Ausweisdaten online verschickt

Schon am Freitag bestellte ein Dillinger über ein Kleinanzeigenportal eine Grafikkarte im Wert von 450 Euro. Im Rahmen der Kaufabwicklung übersendete er seine Ausweisdaten. Statt der erwarteten Karte erhielt er einen Anruf eines unbekannten Mannes, der ihm erklärte, dass seine Daten für einen Betrug verwendet wurden. (pol)

Die Polizei rät, sich zum Schutz vor Betrug zu informieren:

www.polizei-beratung.de

