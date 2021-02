vor 47 Min.

Die erste Ostereiersuche des Jahres durch Bissingen

Plus In Bissingen liegt die Vorfreude auf den Frühling in der Luft. Wer die Gehemnisse des Kessetals entdecken möchte, der kann das auf unserem Rätselspaziergang tun.

Von Silva Metschl

Der Frühling mag so manchen verschlafenen Spaziergänger wieder vor die Haustüre locken. Auch bei uns im Landkreis gibt es vieles zu entdecken. Wie wäre es beispielsweise mit unserer Rätselrunde durch Bissingen und das Kessetal?

Die steigenden Temperaturen laden wieder mehr zum Spazierengehen ein. Und dafür bietet sich doch ein Rätselspaziergang an. Diesmal geht es ins Kesseltal nach Bissingen .

Los geht es mit einem Zitat von Sebastian Kneipp

Los geht es am Parkplatz des Gasthofs Krone. Dort informiert eine Tafel über regionale Produkte. Auch ein Zitat ist zu lesen. Von wem das wohl stammt?

Auf dem Spielplatz können sich Kinder an vielen Geräten austoben.

Weiter geht es Richtung Friedhof, die Straße Im Tal führt zur Marktstraße . Dieser Richtung Ortskern folgend kommt ein Brunnen mit einer Marienstatue.





Am Brunnen vorbei und durch Am Hofgarten und Am Bräuberg verlaufend, ist die Premauerstraße mit Rathaus, Schloss und Kirche das nächste Ziel. Auch dort gibt es auf einer Tafel einige Informationen zur historischen Schlossanlage.





Die Premauerstraße geht auf Höhe der Grund- und Mittelschule in die Stillnauer Straße über. Der Fahrradunterstand des Schulgebäudes ist bunt bemalt.

Zu Fuß über den Keltenring zur nächsten Station

Nach links biegt die Alemannenstraße ab. An einem Busch hängen schon die ersten Ostereier. Durch zwei Fußwege und den Keltenring führt der Rätselspaziergang zum Spielplatz an der Ecke Römerstraße/ Am Rothgraben.

Die König-Siegmund-Straße und die Schertlinstraße sind die nächsten Wegabschnitte. Auch dort sind bereits Ostereier zu finden. Dem Mühlenweg folgend geht es an einigen Häuserreihen vorbei auf das freie Feld bis der Weiler Kallertshofen erreicht ist. Dort steht unter anderem die Stegmühle, deren interessante Historie auf einer Steintafel an der Hauswand nachzulesen ist.





Der Mühlweg führt über die Kessel zurück. Nach rechts geht es dann zurück zum Start- und Zielpunkt.

Unsere Rätselfragen zu Bissingen im Überblick

1. Von wem stammt das Zitat?

A. Sebastian Kneipp

B. König Sigismund

2. Welche Jahreszahl steht auf dem Sockel der Statue?

A. 1895

B. 1899

3. Wie viele Höhenmeter liegt das Schloss in etwa über der Kessel?

A. 30 Meter

B. 40 Meter

4. Wie viele Wolken sind auf dem Fahrradunterstand zu sehen?

A. Drei

B. Zwei

5. Welche Farbe haben die meisten Spielgeräte?

A. Rot

B. Blau

6. Warum ist das Jahr 1313 ein besonderes für die Stegmühle?

A. Sie wurde erstmals urkundlich erwähnt.

B. Sie brannte ab und wurde neu aufgebaut.

