12:22 Uhr

Die haben da was ausgebrütet

In Dillingen gibt es Storchennachwuchs. Der Fotografin Isolde Saur ist da ein spektakuläres Foto gelungen.

Jetzt ist es klar: Die Störche in Dillingen haben Nachwuchs. Als Hobbyfotografin Isolde Saur am Dienstagmorgen in ihr Büro in der Geschäftsstelle des Dillinger Finanzamts gekommen war, machte sie eine freudige Entdeckung. Im Horst auf dem Dach des einstigen Hofbräuhauses war ein Jungstorch zu sehen, der hungrig seinen Schnabel öffnete.

Das erste Foto vom Storchennachwuchs 2019

Und so griff Isolde Saur zur Kamera und machte ihr erstes Foto vom Storchennachwuchs 2019 – zweifelsohne ein fantastisches Bild.

Kalt wollen es die Jungstörche nicht

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter besser wird und die Temperaturen steigen. Denn eine allzu kühle Witterung mögen die Jungstörche nicht. Am Mittwoch endet mit der „Kalten Sophie“ die Eisheiligen. (bv)

