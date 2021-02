10:43 Uhr

Die kuriosen Polizeimeldungen im Landkreis Dillingen

Viel zu schnell fuhr ein junger Mann an Dillingen vorbei. Nun ist der den Führerschein erstmal los.

Vom gestohlenen Pick-up - samt Anhänger in Wertingen bis zum vermissten Goldbarren in Dillingen: die Dillinger und die Wertinger Polizei hatten in den vergangen Tagen viel zu tun. Hier finden Sie die jüngsten berichte der Polizei aus dem Landkreis Dillingen.

Verrückt - plötzlich fehlt ein Auto Hof eines Autohändlers in Wertingen. Doch nicht nur der Ford ist weg. Dreister Autodiebstahl in Wertingen

Um die Corona-Pandemie einzudämmen, gelten scharfe Kontaktsperren. Feiern geht gar nicht. Doch in Höchstädt ließen sich ein paar Menschen davon nicht abbringen: Polizei entdeckt geheimen Partyraum in Höchstädt

Die einen feiern, die anderen... In Dillingen ist ein Lastwagenfahrer binnen weniger Tage zwei Mal von der Polizei kontrolliert worden. Jedes Mal war er high. Lastwagenfahrer wird bei Dillingen zwei Mal high am Steuer erwischt

Zeugen gesucht: Nicht nur ein Opferstock ist im Landkreis aufgebrochen worden: Wieder wird ein Opferstock aufgebrochen, dieses Mal in Glött

Betrüger wollen in Höchstädt Vitamine verkaufen und liefern keinen Goldbarren nach Dillingen

Betrüger lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen - zuletzt boten sie einem Höchstädter Vitamine an. Betrüger wollten Höchstädter Senior Vitamine verkaufen

Andere werden bei Internetshopping hereingelegt. Etwa, beim Kauf eines Goldbarrens. So ging es einem Dillinger: Dillinger bestellt Goldbarren im Internet und wird betrogen

Besonders dreist: Betrüger haben den Namen einer Lauinger Firma missbraucht: Wie Betrüger den Namen einer Lauinger Firma missbrauchen

Und dann war da noch der junge Mann, der mit 180 Sachen über die B16 und an Dillingen vorbeigerast ist. Autofahrer rast mit Tempo 180 über die B16 bei Dillingen





