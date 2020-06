17:00 Uhr

Die neue Zentrale von Regens Wagner kommt voran

Plus Der Bürokomplex des Sozialwerks in Dillingen wächst aus dem Boden. Am Standort des alten Wehrturms wird später einmal der Euthanasieopfer gedacht. Das Millionenprojekt soll zu einem großen Jubiläum fertig werden.

Von Berthold Veh

Wer in diesen Tagen durch Dillingen flaniert, dürfte sich wundern. Das schwäbische Rom ist eine Stadt der Großbaustellen. Und eine davon ist an der Erzbischof-Stimpfle-Straße. Dort baut Regens-Wagner seine neue Verwaltungszentrale. Zu dem großen Sozialwerk, das der Dattenhausener Johann Evangelist Wagner und die Franziskanerin Theresia Haselmayr ins Leben gerufen haben, gehören heute acht Stiftungen. Etwa 7200 Mitarbeiter betreuen an 50 Standorten fast 10.000 Menschen mit Behinderung. Das Direktionsgebäude der Regens-Wagner-Stiftungen ist bisher im einstigen Wohnhaus des Prälaten Wilhelm Hummel untergebracht, die etwa 80 Mitarbeiter der Verwaltung sind bisher auf fünf Standorte verteilt. Das ist nicht mehr zeitgemäß, hatte Direktor Rainer Remmele vor eineinhalb Jahren bei der Präsentation des Projekts im Dillinger Stadtrat erläutert.

15 Millionen Euro kostet die neue Regens-Wagner-Zentrale

Inzwischen wächst die Verwaltungszentrale, die etwa 15 Millionen Euro kosten wird, aus dem Boden. „Wir sind zufrieden und im Zeitplan“, sagt Remmele. Es habe einige Vorbereitungszeit gebraucht, bis das Grundstück bebaubar war. So musste das Areal auf Bodendenkmäler untersucht werden, denn die einstige Stadtmauer verlief durch das Grundstück. Auf dem Gelände befindet sich unter anderem der Stumpf eines alten Wehrturms der Stadtmauer. Dieser Platz soll in das Ensemble integriert werden. Remmele erläutert, dass an dieser Stelle ein Denkmal geschaffen werden könne, das an die Opfer der Euthanasie in der Zeit des Nationalsozialismus erinnert.

Vielen Dillingern habe es vielleicht etwas lange gedauert, bis die Arbeiten richtig losgingen, vermutet Remmele. Aber zeitlich sei das Projekt so geplant gewesen. Die Bodenplatte ist fertig, die Schalungen werden vom Kran in die Baustelle gehievt. Der Rohbau soll bis zum Frühjahr 2021 fertig sein, kündigt der Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen an. „Wir brauchen dieses Verwaltungsgebäude“, betont Remmele. In den 14 regionalen Zentren (mit Ungarn sind es 15) seien 7200 Mitarbeiter beschäftigt, da brauche es in der Verwaltungszentrale auch Büros. Auch wenn sich die Stiftungen „schmal aufstellen“, wie Remmele versichert. Im Grunde handle es sich bei dem Millionenprojekt um ein schlichtes Bürogebäude. Aber die IT-Ausstattung, der Brandschutz und die Belüftung der Arbeitsplätze müssten zeitgemäß sein.

Wann die Baustelle in Dillingen fertig sein soll

Der fünfgeschossige Baukörper wird auf dem Gelände zwischen dem bisherigen Direktionsgebäude und dem Hauptgebäude von Regens Wagner Dillingen errichtet. Dort standen ein Gewächshaus und eine Garage, die abgerissen wurden. Remmele ist überzeugt, dass an dem Ort ein schönes Ensemble entstehen wird. Dem Hauptgebäude von Regens Wagner in der Prälat-Hummel-Straße soll dadurch „nichts weggenommen werden“. Es soll weiter der Blickfang in diesem Areal sein. Die neue Zentrale werde sich gut ins Umfeld einfügen, glaubt Remmele.

Der Direktor hat einen Fertigstellungstermin im Blick. 2022 sollen die Bürogebäude bezogen werden. Passend zu einem großen Jubiläum: In zwei Jahren feiert das Regens-Wagner-Werk seinen 175. Geburtstag.

