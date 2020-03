vor 54 Min.

„Die schöne Müllerin“ in einer neuen Fassung

Der Münchner Tenor Andreas Hirtreiter und die Höchstädter Pianistin Barbara Bartmann spielen am Sonntag gemeinsam im Schloss

Die Wanderjahre eines Lehrlings sind traditionell eine wichtige Lehrzeit, in der man Erfahrungen fürs Leben sammeln soll. Unser „junger, blonder Müllersknecht“ macht sich also auch auf den Weg, nicht wissend wo es ihn hin verschlägt. Er lässt sich leiten von der Natur, die ihn umgibt und findet im Bach einen „Begleiter“, der ihm den Weg weist und dem er sich später auch anvertraut. Im Zyklus „spricht“ der neu gewonnene Freund zu ihm und teilt mit ihm die Freuden und Leiden seines (Liebes-)Lebens. Station macht der Wandersmann bei einem „Meister“, dessen Tochter es unserem Müllersknecht angetan hat. Wir, – die Zuhörer- und auch er selbst werden im Unklaren darüber gelassen, ob die Schöne seine Liebe erwidert, oder doch eher dem Jäger ihr Herz schenken wird. Hier kommt die Farbe Grün ins Spiel, die einerseits als Zeichen der Hoffnung (seiner Liebe) steht, andererseits aber auch der Jäger für sich beansprucht. So rätselt unser Jüngling, was es wohl zu bedeuten hat, wenn die Müllerin sein „schönes, grünes Band“ in ihre Haare schlingt. Er ist zunehmend zerrissen von der Situation. Zerstreuung findet er im Singen, begleitet von der Laute. Doch hadert er zuletzt mit allem und ohne, dass Wilhelm Müller es eindeutig ausspricht, möchte er am liebsten sterben.

Der Münchner Tenor Andreas Hirtreiter, der auch Mitglied der Gruppe Pathos ist, stellt zusammen mit der Höchstädter Pianistin Barbara Bartmann (Rieder) am 8. März im Rittersaal seine ganz eigene Fassung der „Schönen Müllerin“ von Franz Schubert vor: „Die schöne Müllerin in neuem Gewand“, musikalisch abwechslungsreich, stilistisch turbulent und dennoch stets nah am Original könnte man davon sprechen, dass die Müllerin mal nur ein Schleifchen ins Haar bekommt, aber im nächsten Stück völlig neu eingekleidet daherkommt, beispielsweise im Dirndl, Tangokleid oder Lederkostüm. Einige bekannte Persönlichkeiten der Musikgeschichte haben ihren Senf dazu gegeben: Bach, Rossini, Kreisler, Mozart, Wagner, Grieg, Rachmaninow, Die Beatles, Monteverdi und Beethoven.

So reicht die stilistische Bandbreite vom Kinderlied über eine Popballade, ein Klavierkonzert, eine Symphonie, ein Madrigal, ein Musical, einen Tango, einen bayerischen Ländler bis hin zum Rap. Das Konzert beginnt am Sonntag, 8. März, um 19 Uhr, im Rittersaal von Schloss Höchstädt, die empfehlenswerte Einführung findet um 18 Uhr statt. (pm)

beim Kulturforum der Stadt Höchstädt im Rathaus, 1. Stock, Zimmer 12, Telefon 09074/44-12, Mail claudia.kohout@hoechstaedt.de und an der Abendkasse.

