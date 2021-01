24.01.2021

Dieb schlägt in Dillinger Tiefgarage zu

Ein Unbekannter hat in einer Tiefgarage in Dillingen ein Fahrzeug aufgebrochen.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl in der Tiefgarage eines Hotels.

Ein Mann aus dem Raum Düsseldorf parkte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sein Fahrzeug in der Tiefgarage eines Dillinger Hotels in der Kapuzinerstraße. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass eine Kiste mit Werkzeug aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Es entstand Beuteschaden in Höhe von 500 Euro.

Zeugen können sich an die Dillinger Polizei wenden

Zeugen die eine eventuell verdächtige Person mit einer gelben Kiste, in welcher sich insbesondere ein Akkuschrauber befunden haben muss, im Bereich um den Tatort wahrnehmen konnten werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (pol)

