Dieb trifft zufällig auf Polizeibeamte - und haut ab

Mit einem Trick wollte ein junger Mann in einem Baumarkt Waren stehlen. Der Coup scheitert, der Dieb entkommt.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag um 16.20 Uhr den Mitarbeiter eines Dillinger Baumarktes in der Hans-Geiger-Straße gebeten, auf ein mitgebrachtes Paket aufzupassen. Währenddessen wollte der Mann schnellt etwas einkaufen.

In der Verpackung einer Gartenliege lag ein Mähroboter

Er ging in den Baumarkt, verpackte einen Mähroboter in die Verpackung einer deutlich günstigeren Gartenliege. Anschließend bezahlte der Mann den günstigeren Preis an der Kasse und wollte das Geschäft verlassen.

Doch genau in dem Moment näherte sich eine Streifenbesatzung der Polizei dem Eingang. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht und lies sein zuvor gekauftes Paket zurück.

Die Polizei findet noch mehr verdächtige Ware

In dem Anfangs abgegebenen Paket konnten die Beamten noch drei Bohrmaschinen auffinden, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diebesgut handelt. Auch der unterschlagene Mähroboter konnte sichergestellt werden.

Der Täter ist etwa 1,77 Meter groß, schlank, etwa 27 Jahre alt und trug eine Jeans und eine blaue Jacke ohne Kapuze. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

