Diebe schlagen auf Baustellen in Dillingen und Syrgenstein zu

Unbekannte sind in zwei Rohbauten in Syrgenstein und Dillingen eingebrochen.

Aus je einem Rohbau in Syrgenstein und in Dillingen sind verschiedene Dinge verschwunden. Die Dillinger Polizei sucht Zeugen.

Zahlreiche Edelstahl- und Kupferrohre sind aus einem Rohbau im Syrgensteiner Ortsteil Staufen gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 13.15 Uhr. Das Gebäude steht Am Haldenhang. Der oder die Täter schnitten eines mit einer Folie abgedeckte Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Dort nahmen sie die Rohre einer Heizungsbaufirma mit. Die Rohre haben einen Gesamtwert von etwa 2000 Euro.

In Dillingen werden Lampen und Spots gestohlen

Vermutlich in der Nacht von vergangenen Samstag auf Sonntag kam es zu einem weiteren Diebstahl aus einem Rohbau. In der Spittelaustraße in Dillingen/Steinheim haben Unbekannte aus dem unversperrten Gebäude Lampen und Spots entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/56-0 um Täterhinweise. (pol)

