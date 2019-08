vor 5 Min.

Diebstähle und Vandalismus

Für verschiedene Vorfälle im Landkreis werden Zeugen gesucht

An einem Weidezaun in Wertingen Am Kaygraben war eine Autobatterie installiert. Diese sorgte für die elektrische Versorgung des Zaunes. Wie die Polizei nun mitteilte, ist die Batterie zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, gestohlen worden. Der Wert der Batterie wird mit ca. 110 Euro angegeben. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/9951-0 um Zeugenhinweise. Zeugen sucht die Wertinger Polizei auch für zwei Sachbeschädigungen. Dabei ist am Sonntag zwischen 9 und 17.30 Uhr ein grüner Audi A6 beschädigt worden. Der Wagen war am Bliensbachweg in Wertingen hinter einer Gastwirtschaft abgestellt. Er wurde im Bereich des Kofferraumdeckels verkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A4 kam es in der Industriestraße am Montag zwischen 6.15 und 17.50 Uhr: Unbekannte schlugen die linke hintere Seitenscheibe ein. Aus dem Wagen wurden jedoch keine Wertsachen entwendet. An der Scheibe entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für folgende Vorfälle: In Holzheim haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Wand des Technikhäuschens für die Kneippanlage in der Hochstiftstraße mit einem schwarzen Lackstift beschmiert. Außerdem wurden die Regenrinne und das Fallrohr beschädigt. Der Sachschaden wird mit etwa 2000 Euro angegeben. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

Am Montag wurde ebenfalls ein schwarzer Dacia im Bereich der Fahrertür zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Das Fahrzeug war zwischen 9 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Dillinger Straße in Lauingen geparkt.

In Dillingen ist am Montag zwischen 9 und 12 Uhr ein roter Kia beschädigt worden. Das Auto stand im Bereich des Paradiswegs auf Höhe der zehner Hausnummern. Es wurde laut Polizei im Bereich des rechten Außenspiegels sowie des Kotflügels und der Beifahrertür angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen, es entstand ein Sachschaden von etwa. 1000 Euro.

Drei Fahrräder sind nach der Beachparty in Gundelfingen gestohlen worden. Alle drei verschwanden in der Nacht von Freitag, 22.30 Uhr, auf Samstag, 3 Uhr und waren zuvor an der Stadionstraße in der Nähe des Gartnersees abgestellt worden. Ihre Eigentümer besuchten zu diesem Zeitpunkt die dortige Beachparty. Bei den entwendeten Fahrrädern handelte es sich um ein Fahrrad der Marke Falter in Silber im Wert von etwa 150 Euro, einem Trekkingrad der Marke Morrisson in Grau/Weiß sowie einem Fahrrad der Marke Rabeneick Classic in Schwarz.

Im Zeitraum vom 15. August, 15 Uhr, bis zum 22. August, 7.30 Uhr, sind in die Außenfassade des Dillinger Stadtsaals in der Regens-Wagner-Straße insgesamt acht Löcher gebohrt und dadurch die Fassade beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 150 Euro. Die Polizei Dillingen bittet auch in diesen Fällen um Hinweise. (pol)Symbolbild: Lienert

