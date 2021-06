Wer hat einem Sechsjährigen in Dillingen den Roller geklaut?

Zehn Minuten hat ein Bub in Dillingen seinen Roller aus den Augen gelassen - schon hat ihn jemand gestohlen.

Ein kleiner Bub im Alter von sechs Jahren war am Dienstag in Dillingen mit seinem blauen Tretroller unterwegs. Als der Junge gegen 16 Uhr eine Pause brauchte, berichtet die Polizei, stellte er seinen Roller vor der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Fuggerstraße ab.

Vom Dieb und dem Roller fehlt jede Spur

Nach circa zehn Minuten kam der Sechsjährige zurück – nur um festzustellen, dass sein Gefährt gestohlen wurde. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei Dillingen bittet aber um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)