Diebstahl nach dem Kneippen an der Dillinger Kneippanlage

Ein Mann geht Kneippen und steckt seine Airpods so lange in die Schuhe. Irgendwann danach sind sie weg.

Der Mann war am Sonntag in Dillingen kneippen und hat, so teilte es die Polizei am Sonntag mit, zwischen 11 und 20 Uhr seine Air-Pods, also schnurlose Kopfhörer verloren. Diese haben einen Wert von rund 180 Euro.

Den Verlust bemerkte der Mann erst am Abend

Der Verlust fiel dem Mann aber erst am Abend auf. Auch eine Absuche der Strecke über die Dillinger Bleichstraße verlief erfolglos. Daher geht die Polizei davon aus, dass jemand die Kopfhörer gefunden, aber nicht mehr abgegeben hat. (pol)

