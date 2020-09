vor 34 Min.

Diese Ausbildungsberufe bieten die Krankenhäuser Dillingen und Wertingen

Die neue Dillinger Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe ist Anfang September gestartet. Diese Ausbildungen gibt es dort.

Die Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen begrüßt 75 Auszubildende zum Start der Pflegeausbildung in 2020. Krankenpflege, Kinderkrankenpflege oder Altenpflege? Diese Frage hat man sich bisher gleich zu Beginn der Ausbildung beantworten müssen, da es unterschiedliche Ausbildungsgänge waren. Mit der ab 2020 geltenden sogenannten Generalistik in der Pflegeausbildung hat sich einiges geändert. Mit dem Pflegeberufegesetz werden drei Berufsbilder zu einer Ausbildung mit dem Abschluss als Pflegefachmann/-frau zusammengeführt.

75 Schüler haben an der Dillinger Akademie begonnen

Am 1. September haben 75 Schüler mit ihrer Ausbildung an der Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen begonnen.

Heike Preßmar, neue Leiterin der Akademie, hieß die Schüler willkommen: „Wir sind stolz mit insgesamt drei vollen Klassen die Generalistik zu starten.“ Zudem wurde das Ausbildungsangebot durch die einjährige Ausbildung zum staatlich geprüften Pflegefachhelfer erweitert, was laut Pressemitteilung als Einstieg für die Karriere in der Pflege gesehen werden kann. Die bis zum Jahr 2019 begonnenen Ausbildungen werden nach den bisherigen rechtlichen Rahmenbedingungen fortgeführt und schließen damit nach der „alten“ jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnung ab.

Was die Auszubildenden an der Dillinger Akademie lernen

In den kommenden drei Jahren werden die Auszubildenden der Akademie nun unter einem Dach an der Berufsfachschule für Pflege Dillingen sowie der Berufsfachschule für Pflege Wertingen/Ebersberg als auch der Berufsfachschulen für Pflege Wertingen/Pestalozzistraße gemeinsam mit bisher rund 30 Kooperationspartnern, zu hoch qualifizierten Fachkräften im Gesundheitswesen ausgebildet. Um den hohen Anforderungen aufgrund des medizinischen Fortschritts standzuhalten, als auch in allen Versorgungsbereichen (vom Kleinkind bis zum Senioren) professionell pflegen zu können haben sie innerhalb ihrer Ausbildung praktische Einsätze in der Langzeit- und Akutpflege.

Weitere Schwerpunkte liegen in der ambulanten Pflege, Pädiatrie und in der Psychiatrie und in der Gerontopsychiatrie. Im dritten Ausbildungsjahr können sie sich in den Bereichen der Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege und Pädiatrie spezialisieren. Neben dem theoretischen Part an den Berufsfachschulen für Pflege in Dillingen und Wertingen gehört auch die praktische Arbeit im Ausbildungsbetrieb, einer Pflegeeinrichtung, einer ambulanten Einrichtung oder einem Krankenhaus zur Ausbildung.

Die Vorteile der neuen Ausbildungen an der Dillinger Akademie

„Die Anforderungen an die Pflege haben sich verändert. Der Anteil sehr alter Menschen mit multimorbiden Krankheitsbildern und Demenzerkrankungen steigt. Auch zeigt sich, dass zum Beispiel chronische Krankheiten bei Kindern zunehmen, welche man bisher überwiegend von Erwachsenen kannte. Die Behandlungen sind komplexer geworden, auch weil moderne Medizintechnik zum Einsatz kommt“, sagt Uli-Gerd Prillinger, Geschäftsführer der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen und betont: „Gleichzeitig wird die Berufswelt immer dynamischer.“ Mit der neuen generalistischen Pflegeausbildung stünden den Auszubildenden alle Türen offen. Die Flexibilität der neuen Pflegeausbildung sei ein großes Plus.

Im Landkreis Dillingen lernen - irgendwo in der EU arbeiten: kein Problem

Wen das Fernweh packt, der kann auch in einem anderen europäischen Land arbeiten, weil der generalistische Abschluss in der ganzen Europäischen Union anerkannt wird. Ergänzend fügt Landrat Leo Schrell hinzu, „wer eine Ausbildung in der Pflege beginnt, ergreift einen Beruf mit Perspektive. Das gilt heute mehr denn je.“ Zudem öffne die neue generalistische Pflegeausbildung zusätzliche Qualifizierungs- und Karrierewege – für die berufliche Ausbildung ebenso wie für das Pflegestudium. (pm)

