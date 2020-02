Diese Gundelfingerin hat einen eigenen Song produziert

Plus „Jazzy“ Schiessl hat ein Talent: Sie kann singen. Sie hat sogar schon bei einer großen Fernseh-Castingshow mitgemacht. Wie es dazu kam und was die Gundelfingerin nun vorhat.

Mit neun Jahren steht sie das erste Mal im Fernsehen auf einer Bühne, nämlich beim „Kiddy Contest“ in Wien, dann ist sie bei der Castingshow „ The Voice Kids“ dabei. Jetzt hat Jessy Schiessl einen weiteren großen Schritt gewagt: Am Freitag wird ihr erster eigener Song erscheinen.

Die 16-jährige Gundelfingerin erzählt, wie es dazu kam: „Das hat mit dem Wettbewerb ‚Talente ans Mikrofon‘ angefangen. Da hatte ich vor geraumer Zeit schon einmal mitgemacht. 2018 haben die Leute vom Contest wieder angefragt, aber ich hatte am Tag des Wettbewerbs keine Zeit, um nach Stuttgart zu fahren.“

Sie war Teilnehmerin bei The Voice Kids

Die Veranstalter schlagen ihr vor, per Video daran teilzunehmen. Das tut die Elftklässlerin des Lauinger Albertus-Gymnasiums auch: Sie nimmt eine Coverversion des Songs „When I Was Your Man“ von Bruno Mars auf, schickt das Video ein. Und das erfolgreich: Sie siegt und bekommt die Möglichkeit, mit dem Sänger und Produzenten Fabian Bruck einen eigenen Song aufzunehmen. Ein erstes Treffen folgt im Winter 2018. „Anfangs war ich schon nervös. Aber das hat sich dann von Treffen zu Treffen gelegt.“ Über Monate hinweg erarbeitet sie mit Bruck Text und Melodie des Songs. Den Text hat sie selbst geschrieben, sie betont jedoch, dass die Feinabstimmung auf die Melodie und kleine Änderungen ohne den erfahrenen Musiker wahrscheinlich nicht so gut gelungen wären.

Dann wird es ernster: „Ich hatte schon ziemliches Glück. Fabian hatte mal eine Ausbildung bei einer Plattenfirma angefangen und aus dieser Zeit noch Kontakte.“ Der Plattenfirma gefällt der Song, im Sommer 2019 wird der Vertrag mit der Firma besprochen. An der Rohfassung wird noch etwas gefeilt, Jessy spielt ihren Song mit Berufsmusikern ein, komplett fertig ist die Produktion im Herbst 2019. „Und dann ging es ans Eingemachte: Vertragsbesprechungen, Promotion und noch andere Formalitäten.“

Den Song downloaden bei Spotify, Deezer und Apple Music

Nun ist es so weit: Nachdem sie im Januar den Vertrag unterschrieben hat, erscheint am Freitag, 21. Februar, der Debüt-Song „Wait“ unter ihrem Künstlernamen „Jazzy“ bei Spotify, Deezer und Apple Music. Ab Samstag, 22. Februar, gibt es ihn bei Amazon zu kaufen. „Die haben zahllose Mails rausgeschickt. Gut möglich, dass jeder Radiosender bundesweit davon weiß, die können zur Ausstrahlung auch darauf zugreifen.“

Die Gundelfingerin sieht die Produktion durchaus als Chance. „Hin und wieder schreibe ich in meiner Freizeit auch selbst Lieder. Aber ohne den Contest hätte ich so schnell wahrscheinlich nichts veröffentlicht. Wenn es gut läuft und der Song oft geklickt wird, könnte ich mir auch weitere Produktionen vorstellen.“ Das sei aber nicht vorrangig für sie. Jessy hofft vielmehr, dass ihr Song von der Musik her Anklang findet.

Modedesign oder doch Mediengestaltung?

Apropos Musik: Wäre das nicht eine berufliche Möglichkeit? Jessy lacht: „Schwer zu sagen. Eher nicht. Wer Musik zu seinem Beruf macht, braucht auch ein bisschen Glück. Und Musik auf Lehramt zu studieren, das spricht mich überhaupt nicht an. Dann stellt sich die Frage: Will ich mich beruflich an die Musik binden? Ich sehe da eher was Künstlerisches für mich, Modedesign vielleicht, oder Mediengestaltung.“