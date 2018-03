Diese Messe ist eine Schau

Die Dillinger Messe ist erneut der Hammer.

Die Dillinger Messe ist erneut der Hammer. Ausstellungsmacher Josef Albert Schmid und die sechs beteiligten Wirtschaftsvereinigungen als Ausrichter haben wieder eine starke Schau im Donaupark organisiert. Gratulation! Und weil rechtzeitig zum Start auch noch der Frühling im Dillinger Land Einzug gehalten hat, dürfte die Regionalausstellung ein voller Erfolg werden. Auf mehr als 15 Grad soll das Thermometer am Wochenende klettern. Da wird es vermutlich einen Ansturm auf die WIR 2018 geben. Die ohnehin schon hohe Zahl von 51800 Besuchern aus dem Jahr 2016 könnte übertroffen werden.

Den Ausstellern und Organisatoren wäre es zu wünschen. Für Firmen, Vereine und Organisationen ist es ein finanzieller und personeller Kraftakt, auf eine Messe zu gehen. Handwerksbetriebe haben derzeit meist übervolle Auftragsbücher. Da ist eine Ausstellung nur schwer zu stemmen.

Und wer sich dennoch zu einem Messeauftritt entschlossen hat, sollte am Ende auch die Früchte seines Einsatzes ernten können. Es ist beachtlich, dass erneut weit über 300 Aussteller im Dillinger Donaupark versammelt sind. Sie zeigen eine unglaubliche Vielfalt von Angeboten in unserer Region. Und sie führen vor Augen, dass es das alles vor Ort gibt. Hoffentlich führt das zu einem Umdenken. Es muss nicht viel im Internet bestellt werden. Die großen Online-Anbieter zahlen bei uns vor Ort keine Steuer. Sie bilden nicht im Landkreis aus. Und sie tragen nichts dazu bei, dass die Innenstädte in unserer Region attraktiv bleiben.

