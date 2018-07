vor 18 Min.

Diese Mittelschüler sind spitze

Die besten Absolventen im Landkreis Dillingen wurden ausgezeichnet. Welche Tipps ihnen Landrat Leo Schrell mit auf den Weg gab.

Von Horst von Weitershausen

„Wir brauchen euch alle“, sagte Landrat Leo Schrell im Rahmen einer Feierstunde für die Auszeichnung der besten Prüfungsabsolventen der Mittelschulen im Landkreis Dillingen.

Diese Feierstunde sei für ihn jedes Jahr ein äußerst wichtiger Termin, so der Landrat weiter, um den Absolventen gegenüber den Respekt und die Wertschätzung über ihre geleistete Schulausbildung auszusprechen. Der heutige Tag bestätigt nach den Worten des Landrats, „dass wir im Landkreis Dillingen das Prädikat ’Bildungslandkreis’ äußerst ernst nehmen und auch den Absolventen der Mittelschulen unsere Anerkennung über das Geleistete aussprechen.“ Denn gerade die berufliche Zukunft der Absolventen entscheide auch in der Zukunft über den wirtschaftlichen Standort Landkreis Dillingen, weshalb sich der Landkreis auch seit Jahren dafür stark mache, die Schulabgänger in der Berufswahl zu unterstützen. In diesem Zusammenhang verwies Leo Schrell auf die jährliche Veranstaltung des Landkreises mit der Wirtschaft „Fit for Job“ um den Schulabgängern eine Entscheidungshilfe für ihre Berufswahl aufzuzeigen.

Nichts sei wichtiger, als sich im Beruf wohlzufühlen

Denn nichts sei wichtiger, als sich im Beruf wohlzufühlen, ergänzte der Landrat, um auch im privaten Leben sein Glück und seine Zufriedenheit zu finden.

Eröffnet hatte die Feierstunden Schulamtsdirektor Wilhelm Martin, der den anwesenden Absolventen für ihre Entschlossenheit, ihr Durchhaltevermögen und Engagement dankte. „Mit ihren erreichten Schulabschlüssen stehen ihnen viele Chancen in der beruflichen oder weiterführenden schulischen Laufbahn offen“, sagte der Schulamtsdirektor und gab den 17 Absolventen im Sparkassensaal mit auch den Weg, sich mit Mut und Leidenschaft den neuen Herausforderungen in ihrem Leben zu stellen.

