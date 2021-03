vor 32 Min.

Diese Regeln gelten im Landkreis Dillingen bei einer Inzidenz über 100

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Das dürfte bald nicht nur Konsequenzen für Einzelhändler haben. Welche Regeln dann gelten lesen Sie in unserem Kurzüberblick.

Der Blick auf den täglichen Inzidenz-Wert, er ist für viele wohl schon so wie der Check der Wetter-App zur Routine geworden. Vor allem für die Einzelhändler ist es noch immer die wichtigste Kennzahl, die darüber entscheidet, ob ihr Geschäft geöffnet bleiben darf oder schließen muss. Bei den Menschen im Landkreis dürfte inzwischen eine gewisse Verwirrung herrschen, ob nun mit Click und Meet, Click und Collect oder ohne Einschränkungen eingekauft werden darf.

Schließen die Geschäfte wieder sofort bei Inzidenz von 100?

Am Montag stieg der Inzidenz-Wert erneut und steht nun bei 91,13. Was bedeutet das nun für das öffentliche Leben und wie gehen die Einzelhändler damit um? „Eigentlich ist es ganz simpel, wenn man sich täglich damit beschäftigt“, sagt Andreas Kraus von Intersport Kraus in Dillingen.

Die Kunden seien durch die Click-und-Meet-Regelung verunsichert, stellt Andreas Kraus von Intersport Kraus in Dillingen fest. Bild: Brummer

„Solange wir unter 100 sind, haben wir mit Click und Meet geöffnet.“ Liegt die Inzidenz jedoch drei Tage in Folge bei 100 und darüber, gibt es neue Einschränkungen. Für Händler wie Kraus bedeutet das konkret: Bis Donnerstag geht es weiter, selbst wenn die Inzidenz am Dienstag auf 100 steigen sollte.

Die Drei-Tage-Regel sorgt auch dafür, dass Geschäfte nicht schließen müssen, falls zum Beispiel an einem Tag die Inzidenz wieder unter 100 liegt. Dann beginnt der 3-Tages-Countdown wieder von vorne. Auch für Andreas Kraus ein Lichtblick: „Wir sind um jeden Tag froh.“ Dennoch verunsichere die neue Click-und-Meet-Regel die Kunden. „Das Telefon geht ständig, alle wollen wissen, wie und wann sie vorbeikommen können.“ Termine gebe es noch spontan und auch genügend, so Kraus.

Sollte die Inzidenz an drei Tagen hintereinander auf über 100 steigen, gelten folgende Regeln:

Einzelhandel : Nur noch Click und Collect möglich, geöffnet bleiben Geschäfte, die auf der Positivliste des Wirtschaftsministeriums stehen, wie z.B. Baumärkte, Buchläden, Friseure und Kosmetik-Studios

: Nur noch Click und Collect möglich, geöffnet bleiben Geschäfte, die auf der Positivliste des Wirtschaftsministeriums stehen, wie z.B. Baumärkte, Buchläden, Friseure und Kosmetik-Studios Sport : kontaktfreier Sport ist möglich mit Haushaltsangehörigen und einer weiteren Person, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt

: kontaktfreier Sport ist möglich mit Haushaltsangehörigen und einer weiteren Person, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt Kontakte : Treffen nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstands

: Treffen nur noch mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstands Ausgangssperre : zwischen 22 und 5 Uhr morgens, begründete Ausnahmen möglich

: zwischen 22 und 5 Uhr morgens, begründete Ausnahmen möglich Kinderbetreuung/Schulen: Hier gilt nicht die Drei-Tages-Regel, sondern an jedem letzten Werktag der Woche wird anhand der dortigen Inzidenz entschieden, wie der Unterricht/die Betreuung in der nächsten Woche stattfindet. Bei einer Inzidenz über 100 geht der Präsenzunterricht für Schüler der Abschlussklassen weiter, sofern der Abstand eingehalten werden kann, es besteht die Möglichkeit des Wechselunterrichts. Alle anderen Schüler müssen in den Distanzunterricht. Tagesbetreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche müssen ab einer Inzidenz von 100 schließen. (Quelle: 12. Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung)

(chbru)

