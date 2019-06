vor 32 Min.

Diese Schweinchen haben’s nicht eilig

Scharen von Besuchern kamen am Vatertag zum ersten Ferkelrennen auf dem Röger-Bauernhof in Schretzheim.

Das erste Ferkelrennen auf dem Röger-Bauernhof bei Schretzheim war am Vatertag ein großes Spektakel. Warum es dieses Mal eine Premiere gab.

Von Manfred Schiedl

Bereits zum dritten Mal hat die Familie Röger vom Baderhof bei Schretzheim ihr Vatertagsfest veranstaltet. Doch dieses Mal gab es eine Premiere – ein Ferkelrennen. Die meisten Gäste radelten nach Schretzheim. Die Freiwillige Feuerwehr Schretzheim sorgte beim Vatertagsfest für tatkräftige Unterstützung und versorgte die Gäste mit Essen und Getränken.

Das Ferkelrennen war das Highlihgt des Tages

Für die Kleinen hatte Familie Röger extra einen großen Sandhaufen in der Mitte des Hofs aufgeschüttet. Das Highlight des Tages war das Ferkelrennen. Die Besucher strömten zum eingezäunten „Rennplatz“, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen. Ferkel 1 bis 4 waren in der Startbox bereit, um beim Öffnen der Tür sofort loszurennen.

Warum das Rennen eine besondere Wendung nahm

Aber so ein Ferkel hat es nicht so eilig. Drei von ihnen trotteten langsam die Strecke entlang. Nummer 4 wollte erst gar nicht losrennen. Ferkel 1, 2, und 3 legten sogar mal eine kleine Pause ein, um dann vom Sohn des Hauses bis zur Ziellinie gelockt zu werden. Prompt vor der Linie blieben alle Drei stehen. Am Ende machte die Nummer 3 den entscheidenden Schritt und gewann mit 20 Zentimeter Vorsprung. Die Ferkel durften nach ihren sportlichen Aktivitäten zu den Wohlfühlschweinen ins Gehege, um dort so richtig zu „chillen“.

