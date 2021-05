05:13 Uhr

Diese drei Zöschinger Schwestern wollen anderen Kindern helfen

Plus Weil sie in der Corona-Pandemie ein bisschen Hoffnung und Freude verbreiten wollen, starten die drei Mädchen eine ungewöhnliche Spenden-Aktion für die Kinder von St. Clara in Gundelfingen.

Von Tanja Ferrari

Steine bunt anmalen – das gehört in der Corona-Pandemie irgendwie dazu. Die drei Schwestern Lina, 10, Sophie, 7, und Maren, 4, aus Zöschingen haben ihre Pinsel aber nicht nur zum bloßen Zeitvertreib geschwungen. Insgesamt 180 Steine haben die drei Mädchen bemalt und anschließend an ihre Familie, Verwandtschaft und den Bekanntenkreis verkauft.

Themen folgen