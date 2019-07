Dieses Fest war der Hammer

Es war ein Fest der Superlative auf dem Mühlenhof in Roggden. Tausende haben dort unter dem Motto „Vereine vereint“ gefeiert.

Was 31 Wertinger Vereine, Mühlenhof-Besitzer Hubertus von Zastrow und die Zusamstadt da am Samstag in Roggden aus dem Hut gezaubert haben, ist einmalig. Der „Sommer im Park“ war der Hammer. Die Tüchtigen hatten dabei das notwendige Glück mit dem Wetter, denn das Spektakel blieb von Gewitterschauern verschont. Und so genossen etwa 3000 Menschen – die Zahl ist wegen des ständigen Kommens und Gehens eine vage Schätzung – das Flair in diesem grünen Wohnzimmer.

Die Mischung war perfekt

Es war eine perfekte Mischung aus Information, Show und Musik an einem idyllischen Ort. Eine heitere, friedliche Atmosphäre mit beschwingtem Bigband-Sound der Stadtkapelle Wertingen lud zum Verweilen und Plaudern ein. Dass es an der Kasse und den Ausgabeständen zu Stoßzeiten lange Wartezeiten gab, war für einige Gäste nicht so angenehm, kann den phänomenalen Gesamteindruck dieser Großveranstaltung aber nicht trüben. Viele Besucher äußerten denn auch spontan den Wunsch, dass es „Sommer im Park“ jedes Jahr geben sollte.

Ein gewaltiger Kraftakt

Dieser Wunsch dürfte sich vermutlich nicht erfüllen. Es wird den 31 Vereinen dank der großzügigen Unterstützung vieler Sponsoren zwar eine ordentliche Spendensumme bleiben. Für die Helfer und Akteure war dies aber auch ein gewaltiger Kraftakt, der sich nicht alljährlich wiederholen lassen dürfte. Und es ist ja auch fraglich, ob Mühlenhof-Besitzer Hubertus von Zastrow jedes Jahr Tausende von Besuchern in seinen Park lassen würde. Die Gäste und Helfer werden sich wohl noch lange an ein traumhaftes Fest erinnern, das zum Zusammenhalt der Vereine und dem Wir-Gefühl in Wertingen beigetragen hat. „Sommer im Park“ dürfte im doppelten Wortsinn einmalig gewesen sein.

