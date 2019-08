05:19 Uhr

Dieses besondere Bauwerk gibt es nur alle hundert Jahre

Das neue, in Bayern einmalige Wasserkreuzungsbauwerk in Dattenhausen wurde mit einem Kostenaufwand von 1,25 Millionen Euro errichtet. Oben fließt die Egau, darunter die Riedegau.

Das neue Wasserkreuzungsbauwerk von Egau und Riedegau in Dattenhausen ist einmalig in Bayern

Von Horst von Weitershausen

So einem Bauwerk gibt Monsignore Pfarrer Josef Philipp wohl nicht mehr oft seinen kirchlichen Segen. Es ist einmalig in Bayern und wird im Landkreis Dillingen vermutlich nur alle hundert Jahre eingeweiht, wie Landrat Leo Schrell bei der offiziellen Einweihung sagt. Und das in der kleinen Egautalgemeinde Dattenhausen. Entstanden ist dort ein neues, wassertechnisches Kreuzungsbauwerk an Riedegau und Egau.

Wer hat das alles gezahlt?

Zwar sei laut Schrell zu Beginn der 1920er-Jahre bereits ein Vorgängerbauwerk errichtet worden, das sei jedoch baufällig geworden und musste eben erneuert werden. Die Notwendigkeit sei damals wie heute unbestritten. Denn durch die Begradigung der Egau und die Entwässerung der Talaue sei ein neues Gewässer, genannt die Riedegau, entstanden, um die landwirtschaftliche Nutzung der Feuchtwiesen zu verbessern. Da jedoch das Wasserbett der Riedegau tiefer zu liegen kam, sei die Egau mit einem Trogbauwerk in Stahlbetonweise über die Riedegau geführt worden, erklärte Leo Schrell weiter. Nach Verhandlungen über die Baukostenübernahme mit dem Freistaat Bayern begann im Juli vor einem Jahr der Bau. In diesem Zusammenhang bezeichnete Landtagsabgeordneter Georg Winter den neuen Kreuzungsbau als ein gelungenes Projekt der Freistaats Bayern. Er habe maßgeblich daran mitgewirkt, dass der Freistaat die Baukosten von 1,25 Millionen Euro zu hundert Prozent übernommen hat.

Warum es eine knifflige Aufgabe war

Zur Eröffnung der offiziellen Einweihung hatte bereits Andreas Rimböck, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth, auf die besonderen Herausforderungen hingewiesen, die beim Neubau zu bewältigen waren. So habe das ankommende Wasser der Egau über mehrere Rohrleitungen am Bauwerk vorbeigeleitet werden müssen, um ein Trockenfallen des Gewässers im Unterlauf zu verhindern. Auch die Baugrundverhältnisse aus moorigen, nicht tragfähigen Böden bereiteten den Planern Schwierigkeiten. „Doch besondere Situationen brauchen besondere Lösungen“, sagte Andreas Rimböck.

Neben Zeit, Geld, Aufwand und Geduld war auch technische, kreative Konsequenz notwendig. So sei das neue Bauwerk über Stahlbetonbohrpfähle auf dem mit harten Felsgestein unterlagerten Untergrund errichtet worden, sodass mehr als die berechtigte Hoffnung bestehe, dass hier wie beim Vorgängerbau ebenfalls mindestens die nächsten 100 Jahre nichts mehr neu bebaut werden müsse.

Ein Stück Geschichte ist entstanden

Somit sei mit der Fertigstellung des Kreuzungsbauwerks an den beiden Gewässern Egau und Riedegau ein Stück Geschichte wiederhergestellt worden. Nicht vergessen werden dürften neben den Planern auch die ausführenden Firmen, die mit ihrem besonderen „Know-how“ zum Gelingen dieser schwierigen Bauwerkskonstruktion beigetragen haben, sagte der Leiter des Wasserwirtschaftsverbandes Donauwörth.

