Digitale Nachbarschaften knüpfen

Der Bayerische Landtag verleiht den Bürgerpreis. Wie man sich bewerben kann

In Zeiten der Corona-Krise gilt: Abstand halten kann Leben retten. Die digitale Vernetzung bietet gerade jetzt viele Möglichkeiten, auch von zu Hause für andere da zu sein. Der Bayerische Landtag verleiht in diesem Jahr wieder den Bürgerpreis, um bürgerschaftliches Engagement in Bayern zu würdigen. Das Leitthema lautet diesmal „Neue Netze, neue Nachbarn. Gemeinsam digital sozial“. Dies teilt Stimmkreisabgeordneter Georg Winter mit.

Kaum eine Entwicklung durchdringt alle Bereiche unseres Lebens so stark wie die Digitalisierung. Die neuen Formen der Kommunikation, der Kontaktaufnahme und Teilhabe verändern unser gesellschaftliches Zusammenleben: Früher begegnete man den Nachbarn im Treppenhaus, heute trifft man sich im Internet. Globalisierung und hohe Mobilität verstärken aber mancherorts das Gefühl der nachbarschaftlichen Anonymität und des Aneinander-vorbei-Lebens. Nachbarschaftliche Beziehungen müssen wachsen, sie entstehen nicht von heute auf morgen. Sie erfordern von den Beteiligten, sich für die Gemeinschaft zu engagieren, in sie zu investieren und sich immer wieder aufs Neue zu vernetzen. Das digitale Umfeld ergänzt dabei das soziale Miteinander, ohne es zu ersetzen oder auf das rein Virtuelle zu reduzieren.

Viele Initiativen zeigen, dass digitale Angebote zur Vernetzung die sozialen Begegnungen vor Ort erweitern und die nachbarschaftliche Verbundenheit stärken, indem sie der Anonymität entgegenwirken.

Teilnehmen können Bürger sowie gesellschaftliche Gruppen, die sich mit ihren digital basierten Projekten in herausragender und beispielhafter Weise ehrenamtlich engagieren, Menschen zusammenzubringen. Die Preisträger werden von einem Beirat unter dem Vorsitz von Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgewählt. Der Bürgerpreis 2020 des Bayerischen Landtags ist mit insgesamt 50000 Euro dotiert. Eine Teilausschüttung des Preisgeldes bleibt vorbehalten. Zudem kann das jeweilige Preisgeld auch in Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt werden. Die Bewerbungsfrist läuft bis 8. Mai. Die Preisverleihung findet am 29. Oktober im Bayerischen Landtag statt. (pm)

