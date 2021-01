18.01.2021

Digitaler Infotag am Sailer

Virtueller Rundgang für künftige Gymnasiasten

Die Schulfamilie des Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums veranstaltet am Samstag, 23. Januar, für alle Eltern und deren Kinder, die im nächsten Schuljahr ein Gymnasium besuchen wollen, einen virtuellen Infotag. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie öffnet das „Sailer“ ab sofort seine Türen für einen virtuellen Spaziergang durch das Schulhaus. Interessierte Eltern und Kinder finden über die Homepage der Schule sailer-gymnasium.de (Übertritt) Zugang zum „Marktplatz der Informationen“. Per Mausklick ist es möglich, ein breites Spektrum an Informationen einzuholen: Entscheidungshilfen zum Schulübertritt und ein Überblick über die Ausbildungsrichtungen sind ebenso abrufbar wie Infoflyer, die über das Profil des „JMS“ unterrichten. Ein Film erlaubt weitere Einblicke und stellt die besonderen Stärken der Schule vor. Kinder wie Erwachsene können eintauchen in eine virtuelle Sailer-Welt, indem sie von Sailer-Schülern durch den Rundgang im Schulhaus begleitet werden. Auf diese Weise betreten sie Klassenräume oder werden Gäste des Unterrichts. Einen weiteren kindgerechten Zugang zu ausgewählten Fächern finden alle Viertklässler im „Sailer for Kids“-Bereich.

Für alle, die darüber hinaus den persönlichen Kontakt schätzen, stehen die Schulleitung und weitere Ansprechpartner aus der Schulfamilie für ein individuelles Gespräch jederzeit zur Verfügung. Beratungsgespräche sind über ein elektronisches Anmeldeformular buchbar und können auf Wunsch auch via Videokonferenz oder telefonisch unter der Nummer 09071/79040 geführt werden. (pm)

