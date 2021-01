18.01.2021

Digitales Treffen der FDP im Kreis

Corona-Maßnahmen auch von den Bundestagskandidaten kritisiert

Der FDP-Kreisvorsitzende Alois Jäger bemängelte beim digitalen Treffen der Liberalen die jüngst diskutierten Entscheidungen des Landtags. „Auch die Einschränkung bei Treffen mit einer Person im Rahmen der Corona-Maßnahmen ist mehr als weltfremd“, sagt Jäger. Im Gegenzug seien aber volle Züge erlaubt.

Außerdem stellte der Leiter des schwäbischen Wahlkampfteams, Walter Lohner, sein Team vor und erläuterte die Eckpunkte der geplanten Veranstaltungen im Bundestagswahlkampf. „Wir werden auf jeden Fall Spitzenpolitiker der Liberalen im Landkreis begrüßen können“, prognostiziert Lohner. Der Direktkandidat Marcus Schürdt kritisierte in seiner Rede vor knapp 60 Teilnehmern den Umgang mit der Pandemie. „Immer wieder wird klar, dass zu viel Zeit verschenkt wurde und wirksame Maßnahmen gar nicht oder zu spät ergriffen wurden. Mit immer neuen Zwängen wird versucht, gegen einen Virus vorzugehen. Diese absolute Verbotskultur ist der falsche Weg, wie ein roter Knopf, auf dem steht, nicht drücken“, erklärt er. Die Mitbürger hätten langsam kein Verständnis mehr für scheinbar sinnlose Maßnahmen und planloses Handeln. In Anbetracht der anstehenden Pleitewelle sei es notwendig, gesetzlich gegen den Ausverkauf an ausländische Investoren vorzugehen und die heimischen Unternehmen zu schützen.

Listenkandidat Max Funke-Kaiser setzt auf Gründergeist und Entbürokratisierung: „Die Corona-Krise hat unsere Wirtschaft in noch nie dagewesenen Maße getroffen. Wir brauchen umgehend eine neue Erzählung der deutschen Wirtschaftspolitik, um unseren Wohlstand der letzten Jahrzehnte auch für die Zukunft zu sichern.“ Diese Wirtschaftspolitik 2.0 müsse technologieoffen, fortschrittsfreundlich und wachstumsorientiert sein. Mit neuem Gründergeist, steuerlichen Freiheiten und einer breiten Entbürokratisierung in allen Bereichen. Mit neuen Technologien in Bereichen wie der Raumfahrt, der künstlichen Intelligenz und der Energiebranche. „Wenn wir jetzt mutig und entschlossen handeln, schaffen wir ein zweites Wirtschaftswunder, das Deutschland gerade jetzt dringend nötig hat“, betont er. (pm)

