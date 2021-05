Dillingen

100. Geburtstag: Mit 14 war Herma Hörwick DJ im Café der Eltern

Kaffeekränzchen sind „eigentlich nicht so meine Sache“, sagt Herma Hörwick. Als jahrzehntelange Geschäftsführerin des beliebten Café Nagler am Dillinger Stadtberg ist ihr die andere Seite lieber. Am heutigen Freitag feiert die Dillingerin ihren 100. Geburtstag und lässt sich auch einmal ein bisschen verwöhnen.

Von Silvia Schmid

Sie hätte jede Menge zu erzählen und zu plaudern. Ein hundertjähriges Leben in Dillingen, über 50 Jahre davon in dem Café am Platz – erst als Tochter des Hauses, später als Geschäftsführerin. Da kommt einiges an Geschichten und Anekdoten zusammen. Dillinger Professorengattinnen, die sich zum Nachmittagstee treffen, junge Paare, die schüchtern zum ersten Mal Händchen halten, amerikanische Soldaten, die die hausgemachten Torten und Pralinen lieben, aber auch unvergessliche Tanzabende mit Livemusik, Swing und Foxtrott gehören zur Geschichte des Café Nagler am Stadtberg – und zur Lebensgeschichte von Herma Hörwick, die am heutigen Freitag 100 Jahre alt wird.

