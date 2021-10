44-Jähriger schlägt in Dillingen Mann ins Gesicht und beleidigt Polizeibeamte

In der Dillinger Obdachlosenunterkunft hat ein Mann einem 42-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Der Attackierte erlitt dabei einen Nasenbein-Bruch.

Zwei Männer sind am Freitag gegen 15 Uhr in einer städtischen Obdachlosenunterkunft in der Dillinger Schützenstraße aneinandergeraten. Eine Körperverletzung war die Folge.

42-Jähriger muss zur Behandlung ins Krankenhaus

Ein 44-jähriger Dillinger schlug dabei laut Polizeibericht einem 42-jährigen Bewohner der Unterkunft mehrfach ins Gesicht. Dieser erlitt dabei eine Nasenbeinfraktur und musste im Krankenhaus Dillingen behandelt werden.

Der 44-Jährige beleidigt auch noch die Polizeibeamten

Damit nicht genug. Der laut Polizei alkoholisierte Beschuldigte beleidigte während der Anzeigenaufnahme zudem die eingesetzten Beamten. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. (pol)