Dillingen

06.07.2021

Ärger am Recyclinghof Dillingen: Es hagelt Kritik am Abfallwirtschaftsverband

Plus Ein Dillinger und weitere Anlieferer werden vor dem Ende der offiziellen Öffnungszeit weggeschickt. Das sagt der Abfallwirtschaftsverband zu der Kritik.

Von Berthold Veh

Der Vorfall ist zwar fast zwei Wochen her, der Unmut eines Dillingers aber immer noch nicht verflogen. „Ich habe mich richtig geärgert“, sagt der 58-Jährige, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Der Mann war am Samstag, 26. Juni, zum Dillinger Recyclinghof gefahren, um Material zu entsorgen.

