Aktion zur Müllvermeidung in Dillingen

AWV unterstützt Gastronomen, die ihr To-go-Angebot in Mehrwegverpackungen anbieten wollen.

Essen to go erfreut sich heute einer großen Beliebtheit. Das verursacht aber auch eine große Menge an Verpackungsmüll. Ab 2023 werden Caterer, Lieferdienste und Restaurants EU-weit dazu verpflichtet, Mehrwegbehälter als Alternative zu ihren Einwegbehältern anzubieten. Eine Ausnahmeregelung gibt es für kleinere Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigten und einer Verkaufsfläche von höchstens 80 Quadratmetern. Bei der Mehrwegpflicht handelt es sich um eine Angebotspflicht, Einwegverpackungen dürfen weiterhin ausgegeben werden. Die Gastronomen können entweder selbst Mehrwegbehältnisse anschaffen, die die Kunden dann zurückgeben, oder sie greifen auf ein bestehendes Mehrwegsystem zurück.

Verschiedene Arten für Mehrweg

Mittlerweile gibt es viele verschiedene Anbieter von Mehrwegsystemen. Die Behälter können anschließend bei teilnehmenden Gastronomien zurückgegeben werden. Der Gastronom zahlt einen Betrag pro ausgegebenem Essen an den jeweiligen Anbieter. Andere Systeme arbeiten mit einer App. Der Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben (AWV) möchte Gastronomen bei der Abfallvermeidung unterstützen. Die ersten 50 Antragsteller erhalten je 100 Euro. Der Antrag steht unter www.AWV-Nordschwaben.de/Downloads bereit. Anspruch auf die Bezuschussung haben alle Gastronomien, Kioske, Kantinen, etc., die Essen to go anbieten und in den Landkreisen Dillingen oder Donau-Ries ansässig sind. Bei der Antragstellung muss eine Rechnungskopie beiliegen. (pm)

