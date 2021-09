Anton Hofreiter wettert in Dillingen gegen Bürokratie und CSU

Plus Mit Anton Hofreiter spricht einer der prominentesten Grünen in Dillingen. Er wirbt für den Umbau der Bahn und kritisiert die CSU scharf. Nicht alle Zuhörer überzeugt das.

Ein paar Minuten bevor Anton Hofreiter auf das kleine Podest auf dem Dillinger Ulrichsplatz steigt, hört der Regen auf. „Hoffen wir mal, dass das Regenradar vom Deutschen Wetterdienst recht hat. Das ist immerhin eine deutsche Behörde“, sagt er und erntet die ersten Schmunzler. Doch ums Wetter geht es dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Bundestag nicht. Stattdessen um die Klimakrise, Verkehr und eines seiner Lieblingsthemen: die Deutsche Bahn.