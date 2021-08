Dillingen/Augsburg

Durchsuchung in Dillinger Restaurant: Polizei stellt zahlreiche Beweise sicher

Mit mindestens drei Mannschaftswagen rückte die Polizei am Dienstag vor einem Dillinger Restaurant an.

Plus Ein Video in sozialen Netzwerken zeigt Polizisten bei einer Razzia in einem Dillinger Restaurant. Der Einsatz war wohl Teil einer bundesweiten Aktion.

Von Jonathan Mayer

Drei Mannschaftswagen der Polizei und ein dunkelblauer Kombi stehen vor einem Restaurant in Dillingen. Mehrere Polizistinnen und Polizisten kommen aus dem Gebäude, verladen Boxen mit Unterlagen. Zeitgleich verlassen einige Personen in Zivil das Gebäude. Diese Szene zeigt ein Video, das seit Dienstag in sozialen Netzwerken und über Messenger-Dienste die Runde macht. Entstanden ist es am Dienstag. Es zeigt das Ende eines Einsatzes, bei dem die Polizei „umfangreiches Beweismaterial“ sicherstellen konnte, wie es bei der Staatsanwaltschaft heißt.

