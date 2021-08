Polizei durchsucht mehrere Gebäude in Dillingen und Augsburg

In Dillingen durchsucht die Polizei ein Restaurant. Die Staatsanwaltschaft spricht von Verdacht auf Steuerhinterziehung.

Im Großraum Augsburg und in Dillingen wurden am Dienstag mehrere Gebäude von der Polizei durchsucht. Das teilt Oberstaatsanwalt Matthias Nickolai auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In sozialen Netzwerken kursiert ein Video, das Beamtinnen und Beamte zeigt, die vor einem Restaurant in Dillingen stehen und Kartons verladen. Insgesamt wurden in Augsburg und Dillingen wohl über zehn Objekte durchsucht, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Durchsuchung in Dillingen war Teil einer größeren Aktion

In Dillingen waren die Beamtinnen und Beamten laut Nickolai in zwei Objekten am Werk. Die Aktion fand im Rahmen eines bundesweiten Verfahrens statt. Dabei geht es wohl um Steuerhinterziehung. Mehr dazu in Kürze.

