Ausstellungen, Kabarett und mehr rund um das Tabu-Thema Suizid

Plus Im Landkreis Dillingen finden verschiedene Veranstaltungen rund um das Thema Suizid statt. Auch ein Kabarett. Denn das Thema betrifft viele, doch reden will darüber niemand. Das soll sich ändern.

Die Trauer über einen Suizid ist anders. Er hinterlässt bei den Angehörigen Fragen, die nicht geklärt werden. Und mit denen sie sich oft alleingelassen fühlen. Das soll sich ändern. Im Landkreis Dillingen finden ab Montag, 11. Oktober, verschiedene Veranstaltungen statt. Nicht nur für Betroffene.