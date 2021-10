Autofahrer flüchtet nach Unfall mit E-Bikerin in Dillingen

Am Donnerstag kommt es zu seinem Unfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Autofahrer in Dillingen. Der Autofahrer verschwindet, ohne der Gestürzten zu helfen.

Am am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr war eine 60-Jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Gehweg in der Großen Allee in Dillingen zwischen Bahnhofstraße und Einfahrt zur Zulassungsstelle unterwegs. Ein bisher unbekannter Autofahrer bog laut Polizei aus Richtung Stadtmitte kommend in die Einfahrt zur Zulassungsstelle ein und prallte mit seinem Wagen gegen den Hinterreifen der Fahrradfahrerin. Diese stürzte dadurch und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Autofahrer

An ihrem E-Bike entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Der Fahrer des Wagens stieg aus und gab vor, auf den Parkplatz der Zulassungsstelle zu fahren und zurückzukommen. Allerdings entfernte er sich mit seinem Auto unerlaubt von der Unfallstelle, anstatt zu der Verunfallten zurückzukehren. Der Unfallflüchtige wurde als zirka 60-jähriger, etwa 160 cm großer, schlanker Mann mit kurzen braunen Haaren beschrieben und trug einen Kinn- und Oberlippenbart. An seinem dunklen Wagen könnte an der rechten Fahrzeugfront ein Streifschaden entstanden sein.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher sowie zu seinem Fahrzeug abgeben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

(pol)

