Autofahrerin prallt in Dillingen gegen einen 82-jährigen Radler

Die 25-jährige Frau hatte den Mann in Dillingen übersehen

Ein 25-jährige Autofahrerin wollte am Freitag gegen 17.30 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen abbiegen. Laut Polizei übersah sie dabei einen 82-jährigen Radler, der den Gehweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 82-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 20 Euro, an dem Fahrrad in Höhe von circa 25 Euro. (pol)