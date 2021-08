Bald gibt es 300 neue Parkplätze beim Dillinger Bahnhof

In Riesenschritten wächst das Parkhaus in der Nähe des Dillinger Bahnhofs in die Höhe. Ein Stahlträger nach dem anderen wird in diesen Tagen montiert. Mittlerweile steht das Gebäude in voller Größe. Das Kommunalunternehmen der Stadt investiert acht Millionen Euro in das Projekt, das neben dem Haus der Wirtschaft auf fünf Ebenen Parkplätze für etwa 300 Autos bieten wird.

Bisher gab es auf dem Areal 130 Stellplätze. Im Herbst soll das Parkhaus fertig sein. Solange fährt weiterhin ein kostenloser Shuttlebus montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr vom Festplatz mit einem möglichen Zwischenhalt am Bayerisch-Hof-Platz direkt zum Bahnhof und zurück zum Festplatz. (dbk)