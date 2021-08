Bei den Dillinger Franziskanerinnen gibt es eine Änderung

Das Boot, die Fische und die Osterkerze symbolisieren die Erscheinung Jesus am See von Tiberias, eine Ostergeschichte (Johannesevangelium 21.1-4). So war der Dillinger Stadtsaal während des Übergangskapitels der Dillinger Franziskanerinnen dekoriert. Auf die Fische hatten die Kapitularinnen verschiedene Gedanken geschrieben.

Foto: Franziskanerinnen