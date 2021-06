Entwicklungsminister Müller erhält in Berlin den Dillinger St.-Ulrichs-Preis

Im dritten Anlauf hat es nun endlich geklappt: Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (links) hat am Mittwochabend im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags in Berlin den Europäischen St.-Ulrichs-Preis erhalten.

Dillingens Landrat Leo Schrell, der Vorsitzende der Ulrichs-Stiftung, übergab dem CSU-Politiker die Urkunde. Der Festakt war bereits zwei Mal in Dillingen geplant gewesen, musste aber wegen Corona abgesagt werden. Deshalb hatte sich die Stiftung entschieden, nach Berlin zu reisen und Minister Gerd Müller dort in kleinem, corona-konformem Rahmen die Auszeichnung zu übergeben.

Diese Persönlichkeiten gehörten zur Dillinger Delegation

Die Dillinger Delegation bestand aus knapp 30 Personen, unter ihnen der Augsburger Bischof und Kuratoriumsvorsitzende Bertram Meier sowie Oberbürgermeister Frank Kunz und der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle und Dillingens Stadtpfarrer Wolfgang Schneck.

Die Laudatio auf den Entwicklungsminister hielt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er würdigte den Einsatz Müllers für eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit ärmeren Ländern, in der soziale und ökologische Standards eine Rolle spielen. Einen ausführlichen Bericht über die Preisverleihung lesen Sie am Freitag in unserer Zeitung.