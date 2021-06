Dillingen/Berlin

21:00 Uhr

Geschafft: Dillinger ehren Minister Gerd Müller in Berlin mit dem Ulrichs-Preis

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (links) hat am Mittwochabend im Paul-Löbe-Haus in Berlin die Urkunde des Europäischen St.-Ulrichs-Preises aus den Händen von Dillingens Landrat Leo Schrell erhalten.

Plus Wegen Corona musste die Verleihung des Ulrichs-Preises in Dillingen zweimal abgesagt werden. Jetzt fuhr eine Delegation zu Minister Gerd Müller nach Berlin. Der Festakt war emotional.

Von Berthold Veh

Dann eben in Berlin. Zweimal musste die Verleihung des Europäischen St.Ulrichs-Preises in Dillingen wegen Corona abgesagt werden. Beim zweiten Mal zog Preisträger Gerd Müller erst zwei Tage vor dem geplanten Oktober-Termin wegen der Pandemie die Reißleine. Deshalb gibt es an diesem Mittwoch ein Novum in der Geschichte der Ulrichs-Stiftung. Eine Delegation um den Stiftungsvorsitzenden Leo Schrell reist in die Hauptstadt, um dem Bundesentwicklungsminister den Ulrichs-Preis zu überreichen. Und um 18.34 Uhr ist es schließlich so weit: Landrat Schrell überreicht dem CSU-Politiker im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags die kostbare Medaille und die kunstvoll gestaltete Urkunde.

