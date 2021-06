Ulrichs-Preis: Es darf nicht bei Worten bleiben

Plus Einen großen Auftritt hatte die Ulrichs-Stiftung aus dem kleinen Dillingen in Berlin: Aus den Worten bei der Verleihung des Ulrichs-Preises an Gerd Müller müssen jetzt aber Taten folgen.

Zwölf Mal ist der Europäische St.-Ulrichs-Preis in Dillingen vergeben worden. Zur 13. Preisverleihung reiste die Ulrichs-Stiftung nach Berlin, nachdem die Übergabe an Bundesentwicklungsminister Gerd Müller wegen Corona im Schwäbischen Rom zweimal abgesagt werden musste. So war die Ulrichs-Preisverleihung im Paul-Löbe-Haus des Deutschen Bundestags eine Premiere und ein Ereignis, das sich so nicht wiederholen dürfte. Das Niveau des Festakts und der Anspruch der Dillinger Stiftung, etwas für die Einheit Europas in christlich-abendländischer Tradition zu tun, haben viele Anwesende und Zuschauer des Live-Streams überrascht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

