Betriebsunfall in Dillingen: Mann stürzt 1,5 Meter tief

Ein 32-Jähriger ist am Montagmorgen auf eine Leiter gestiegen. Plötzlich brach der untere Teil der Leiter ab.

Der Betriebsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag um 10 Uhr in einem Dillinger Betrieb in der Nachtweide: Demnach war ein 32-Jähriger auf einer Fallleiter nach oben gestiegen, um auf den Dachboden zu gelangen.

Der Mann kam in die Universitätsklinik Augsburg

Auf halber Höhe brach der untere Teil der Leiter und der 32-Jährige stürzte aus etwa 1,5 Metern mit dem Rücken auf den Boden. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Universitätsklinik nach Augsburg gefahren. (pol)

Lesen Sie dazu auch