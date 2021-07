Dillingen

11:50 Uhr

Betrugsversuch in Österreich: Haftstrafe in Dillingen

Zwei Männer haben einer Frau in Österreich erzählt, ihr Haus sei so marode, es müsse dringend saniert werden. Das war gelogen. Nun standen beide in Dillingen vor Gericht.

Von Dominik Bunk

Im Landkreis Dillingen häufen sich die Betrugsfälle. Viele Maschen zielen darauf ab, über die Angst der Menschen an deren Ersparnisse zu gelangen. So ist es auch in einem Fall in Österreich abgelaufen. Deswegen mussten sich nun zwei Männer vor dem Dillinger Amtsgericht verantworten.

