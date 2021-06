Betrunken, ohne Führerschein und Zulassung in Dillingen unterwegs

Eigentlich kein Wunder, dass ein 24-Jähriger vor der Polizei fliehen wollte. Allerdings kam er mit seiner Motocross-Maschine nicht weit.

Ein 24-jähriger Leichtkraftradfahrer wurde kurz vor 24 Uhr in der Nacht auf Sonntag von einer Streifenbesatzung der Polizei in der Wittislinger Straße in Dillingen zu einer Verkehrskontrolle angehalten.

Nach anfänglicher Flucht konnten die Polizeibeamten den Zweiradfahrer nach wenigen Metern auf einem Feldweg stoppen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei seinem Gefährt um eine nicht zugelassene Motocross-Maschine.

Der Mann hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut

Zudem ist der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Und weil bei ihm Alkoholgeruch festgestellt wurde und ein Alkoholtest den Wert von 1,5 Promille ergab, ordneten die Polizisten die Blutentnahme an.

Das Leichtkraftrad stellten die Beamten sicher. Der 24-Jährige wurde wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Zuwiderhandlung gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung angezeigt. (pol)

