vor 52 Min.

Dillingen: Betrunkener Autofahrer fährt Fußgängerin an

Eine 62-jährige Frau aus Dillingen ist bei einem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt worden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend um 19.45 Uhr ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 51-Jähriger mit seinem Wagen in der Dillinger Kapuzinerstraße unterwegs. Dabei missachtete er eine Ampel an einem Fußgängerüberweg - dem gerade eine 62-jährige Dillingerin überqueren wollte. Der Wagen erfasste die Frau und verletzte sie schwer. Sie wurde ins Dillinger Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer hatte 1,1 Promille Alkohol im Blut

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Fahrer mit über 1,1 Promille Atemalkohol unterwegs war. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt. An seinem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Gegen den 51 Jährigen wird nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (pol)

