Wie gut kennen die Brand-Erbisdorfer Dillingen?

Plus Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen Dillingen und Brand-Erbisdorf. Es sind echte Freundschaften entstanden. Eine Stippvisite vor Ort.

Kennen Sie Dillingen an der Donau? Im ersten Anlauf gibt es auf dem Marktplatz von Brand-Erbisdorf noch einen Korb auf diese Frage. „Nein, ich möchte dazu nichts sagen“, entgegnet ein Mann auf der Bank neben dem Bergmann-Denkmal. Im zweiten Anlauf wird es schon besser. „Ja, ich habe den Namen Dillingen schon einmal gehört“, sagt ein Familienvater, der mit seinem Kind in der sanierten August-Bebel-Straße unterwegs ist.