Dillingen

10:00 Uhr

Bub wirft aus Wut sein Rad in Dillingen gegen ein Auto

Die Polizei war am Samstag wegen einem Zwölfjährigem im Einsatz.

Ein Zwölfjähriger hat sich in Dillingen so sehr über einen platten Reifen an seinem Fahrrad geärgert, dass er es weggeworfen hat. Doch da kam ein Auto.

