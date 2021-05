Corona-Inzidenz verbleibt im Landkreis Dillingen über 100

Der Wert geht zwar zurück, aber nicht so stark wie anderswo.

Über Pfingsten ist der Sieben-Tage-Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Dillingen gesunken - allerdings nicht so stark wie anderswo. In Dillingen beträgt er am Pfingstmontag 109,8 - tags zuvor lag er bei 120,2 - während er etwa im Landkreis Augsburg auf 55,2 gesunken ist. Bei einem stabilen Wert unter 50 über mehrere Tage lang würden weitere Lockerungen in Kraft treten. Der Trend bei den Corona-Zahlen im Augsburger Land verfestigt sich seit Tagen. Von Sonntag auf Montag sind nur fünf neue Infektionen gemeldet worden.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) weist allerdings darauf hin, dass die Corona-Zahlen über Pfingsten unter Vorbehalt zu sehen sind. An den Feiertagen gingen weniger Menschen zum Arzt.

Landkreis Günzburg kämpft noch mit hoher Inzidenz

In einigen Landkreisen in der Umgebung ist die Corona-Inzidenz deutlich höher oder niedriger. Das RKI meldet folgende Werte: Aichach-Friedberg (34,2),, Donau-Ries (52,3) und Günzburg (139,3). (br, kar)

