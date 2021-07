Corona-Jahr: So steht es um die Dillinger Finanzen

Plus Die Jahresrechnung 2020 zeigt es: Dillingen kommt wieder gut über die Runden. So viel Geld hat die Stadt auf dem Konto.

Wegen Corona war das Haushaltsjahr der Stadt Dillingen außergewöhnlich, denn die Räte mussten einen Nachtragsetat verabschieden. Unterm Strich ist aber alles beim Alten geblieben. Denn die Jahresrechnung, die in der Sitzung am Montagabend im Dillinger Stadtrat vorgelegt wurde, ergab das gewohnte Bild.