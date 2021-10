Dillingen

12.10.2021

Das Aus für den Höchstädter Martinimarkt

Plus Die Stadt will sich auf andere Veranstaltungen konzentrieren und hat schon einige neue Aktionen geplant.

Von Dominik Bunk

In Höchstädt soll es ab 2022 keinen Martinimarkt mehr geben. Die Stadt wolle sich auf die beiden größeren Märkte im Mai und im Herbst konzentrieren, wie Bürgermeister Gerrit Maneth bei der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Kulturausschusses erklärte. Diese sollen nun jeweils am zweiten Sonntag im Mai und September stattfinden. Würde der Maimarkt auf Pfingsten fallen, soll er um eine Woche verschoben werden. Außerdem werden in der neuen Satzung die Weichen gestellt, um ein mögliches Brachgassenfest veranstalten zu können. Das solle, wenn es denn eingeführt wird, samstags abgehalten werden.

