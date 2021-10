Das Dillinger IT-Bataillon hat einen neuen Kommandeur

Plus Oberstleutnant Stefan Holland folgt auf Markus Krahl. Dem fällt der Abschied von den Kameradinnen und Kameraden sichtlich schwer.

Einen Führungswechsel hat es beim Informationstechnikbataillon 292 in Dillingen gegeben. Dazu lud das Bataillon 292 am Freitag zu einem Übergabeappell auf dem Sportplatz der Luitpold-Kaserne ein. Vor dem feierlichen militärischen Zeremoniell präsentierten die Soldatinnen und Soldaten des IT-Bataillons eine statische Systemschau, bei der sie den geladenen Gästen die IT-Systeme vorstellten.