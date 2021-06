Das Künstlerhaus von Lothar Schätzl ist wieder offen

Das Haus des Malers Lothar Schätzl in Dillingen erwacht aus seinem Dornröschenschlaf.

Mitten in der Altstadt von Dillingen erweckt die nicht-selbstständige Lothar-Schätzl-Stiftung, die treuhänderisch von der bayernweit tätigen Initiative Kulturerbe Bayern verwaltet wird, das ehemalige Wohn- und Arbeitshaus des Malers und Kunsterziehers Lothar Schätzl (1914 bis 2006) aus seinem Dornröschenschlaf: Am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Juni, öffnen sich jeweils um 10.30 und 15 Uhr die Pforten des geschichtsträchtigen Hauses in der Konviktstraße 7 für Führungen durch die Wohn- und Atelierräume.

Das künstlerische Lebenswerk des Künstlers Schätzl erhalten

Das in unmittelbarer Nachbarschaft zum einstigen Jesuitenkolleg und zur Stadtpfarrkirche gelegene ehemalige Wohn- und Arbeitshaus Schätzls soll als Künstlerhaus ein lebendiger Anlaufpunkt für Dillingen, Schwaben, aber auch darüber hinaus werden. Die Gründung einer Stiftung hatte der 2017 verstorbene gleichnamige Sohn Lothar Schätzl verfügt. Es war sein Wunsch, das künstlerische Lebenswerk seines Vaters zu bewahren und das Haus zu einem Schauplatz vielfältiger kultureller Aktivitäten zu machen. Die Kunsthistorikerin und Lebensgefährtin des Architekten, Dagmar Dietrich, hat den Vorsitz im Stiftungsrat übernommen und trägt so dazu bei, den Willen des Erblassers zu verwirklichen.

Für Führungen im Schätzl-Haus ist eine Voranmeldung nötig

Für die Führungen mit Dagmar Dietrich und Ingrid Witte, Mitglied im Stiftungsrat der Lothar-Schätzl-Stiftung, ist eine Voranmeldung erforderlich. Pro Termin können aufgrund der geltenden Abstands- und Hygienevorschriften maximal acht Personen teilnehmen. (pm)

Die Anmeldung zur Führung ist bei Ingrid Witte unter Telefon 09071/6505 möglich. Bei den Führungen im Künstlerhaus müssen die TeilnehmerInnen Mund-Nasen-Masken tragen.